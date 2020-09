Miranchuk: “Tutti si sono innamorati di come gioca l’Atalanta. Sono felice di farne parte” (Di sabato 5 settembre 2020) Aleksey Miranchuk, è da poco diventato un nuovo calciatore dell’Atalanta. Queste le parole al sito ufficiale dei bergamaschi in un breve intervista in russo: “L’Atalanta è una delle squadre migliori e più interessanti d’Europa. La conoscono tutti, Sono felice di farne parte. Voglio diventarne parte integrante per crescere e vincere titoli. L’ho seguita in Champions, dove è arrivata lontano: tutti ne Sono innamorati per il gioco offensivo, guardarla è un piacere. Non amo definirmi, penso sia mio dovere dare il meglio in campo, il campionato italiano è pieno di top player e per me è il coronamento di un sogno. Voglio ambientarmi subito e seguire i consigli di mister Gasperini ... Leggi su alfredopedulla

