Miliardario russo fa causa alla ex Naomi Campbell (Di sabato 5 settembre 2020) Vladislav Doronin rivuole un prestito concessole durante la loro relazione e alcuni effetti personali mai restituiti Leggi su media.tio.ch

Nuova grana per Naomi Campbell che, dopo anni turbolenti trascorsi fra tribunali e centri di recupero per alcol e droga, sembrava aver trovato pace. Invece a sette anni dalla loro separazione a trasci ...

Il miliardario russo Vladislav Doronin fa causa alla sua ex fidanzata Naomi Campbell. Nella documentazione depositata in tribunale e riportata da Tmz, Doronin accusa l’ex modella di non volergli resti ...

Il miliardario russo Vladislav Doronin fa causa alla sua ex fidanzata Naomi Campbell. Nella documentazione depositata in tribunale e riportata da Tmz, Doronin accusa l'ex modella di non volergli resti ...