Milano: 34enne derubato di Rolex da 20mila euro (Di sabato 5 settembre 2020) Milano, 5 set. (Adnkronos) - Lo hanno avvicinato con una scusa, lo hanno accerchiato e gli hanno sfilato dal polso un orologio Rolex del valore di circa 20mila euro e il portafolgio. E' successo ieri notte, attorno all'1.30 a Milano, in zona piazza Oberdan. Vittima un uomo di 34 anni che ha chiamato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto la testimonianza dell'uomo, che ha raccontato di essere stato avvicinato da due uomini, forse di origine nordafricana, che sono fuggiti a piedi subito dopo averlo derubato. Leggi su iltempo

Si sono avvicinati a lui con una scusa. Poi gli hanno portato via tutto. Un uomo di 34 anni ha denunciato alla polizia di essere stato derubato nella notte tra venerdì e sabato a Milano da due uomini, ...