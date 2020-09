Milan-Monza senza Berlusconi e Galliani. L’ad commenta: “Mi piange il cuore, ma l’anno prossimo torneremo a San Siro…” (Di sabato 5 settembre 2020) Milan-Monza di questa sera non vedrà protagonisti i due grandi ex Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. C'era grande attesa per il ritorno a San Siro dei due ex massimi dirigenti del Diavolo, ora al club brianzolo, ma l'emergenza coronavirus impedirà la loro presenza. Da una parte il patron Berlusconi, positivo al Covid, dall'altra l'amministratore delegato, negativo, ma che sarà obbligato all'isolamento precauzionale. Proprio il dirigente, parlando al Corriere della Sera, ha commentato la beffa della loro assenza a questo importante e romantico appuntamento.Galliani: "Mi piange il cuore, ma l'anno prossimo...""Mi piange il cuore ... Leggi su itasportpress

