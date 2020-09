Milan-Monza, Maldini: “Auguro a Berlusconi di rimettersi, è una roccia” (Di sabato 5 settembre 2020) “Peccato che stasera non ci possano essere Berlusconi e Galliani, auguro al presidente di rimettersi, è una roccia e lo sappiamo tutti. Anche Galliani era amareggiato di non essere qui, Milan e Monza sono le squadre del suo cuore. Ci eravamo dati appuntamento per una possibile amichevole da fare ogni anno, ma poi abbiamo convenuto di giocare direttamente in Serie A, magari con il Milan vincente“. Queste le parole del direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ai microfoni di Mediaset prima dell’amichevole tra Milan e Monza. Leggi su sportface

