Milan-Monza, il derby di Silvio Berlusconi si gioca stasera: dove vederlo in TV e in streaming (Di sabato 5 settembre 2020) stasera alle 20:45 si gioca a Milano l'amichevole tra i due amori sportivi di Silvio Berlusconi: Milan-Monza sarà visibile in TV e in streaming su Mediaset. Milan-Monza, il derby che mette di fronte i due grandi amori sportivi di Silvio Berlusconi, si gioca stasera alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in TV e in streaming da Mediaset che, eccezionalmente, la trasmetterà in chiaro su uno dei suoi canali principali. In attesa della nuova stagione una sfida amarcord mette di fronte i due grandi amori sportivi di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ... Leggi su movieplayer

Sport_Mediaset : #MilanMonza, niente serata romantica per #Berlusconi e #Galliani. L'ad finisce in isolamento fiduciario dopo la pos… - ItalianFluffer : RT @CinguettaTV: STASERA CALCIO PER PASSIONE @acmilan @ACMonza #milan #Monza ECCO GLI APPUNTAMENTI???? - CinguettaTV : STASERA CALCIO PER PASSIONE @acmilan @ACMonza #milan #Monza ECCO GLI APPUNTAMENTI???? - GarauPina : @4n1mo51t1som1n4 Vedrai i commenti per Milan-Monza ?? - ilgala1899 : @theoleaoibra Ma certo Mio padre ne ha 73 e sta aspettando Milan-Monza per vedere se gioca qualche ragazzo o nuovo… -