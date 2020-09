Milan, Maldini su Bakayoko: “Ci sono tante possibilità” (Di sabato 5 settembre 2020) “Bakayoko? Ci sono tante possibilità. Abbiamo fatto le priorità prima che si aprisse il mercato. Ora possiamo fare le cose con calma. Se possiamo migliorare ancora la rosa attuale lo faremo”. Lo ha detto il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini prima del fischio d’inizio dell’amichevole tra i rossoneri e il Monza nella serata di sabato 5 settembre in merito alla possibilità di un ritorno di Bakayoko in questa finestra di mercato. Leggi su sportface

