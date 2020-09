Milan, Maldini: «Acquisti prioritari fatti. Bakayoko? Tante possibilità» (Di sabato 5 settembre 2020) Paolo Maldini ha parlato prima dell’amichevole contro il Monza: le dichiarazioni del direttore tecnico rossonero Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima dell’amichevole con il Monza. MONZA – «Peccato che stasera non ci possano essere Berlusconi e Galliani, auguro al presidente di rimettersi, è una roccia e lo sappiamo tutti. Anche Galliani era amareggiato di non essere qui, Milan e Monza sono le squadre del suo cuore. Ci eravamo dati appuntamento per una possibile amichevole da fare ogni anno, ma poi abbiamo convenuto di giocare direttamente in Serie A, magari con il Milan vincente». DANIEL TITOLARE – «Ha già fatto due partite in Serie A, l’emozione è già andata. ... Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Accordo trovato tra #Milan e #Brescia (sky). Confermate le cifre 10 di prestito e 20 diritto di riscatto, più perce… - AntoVitiello : #Tonali vuole chiudere con il #Milan e sta spingendo con il #Brescia. L'alleato più importante per #Maldini in ques… - Gazzetta_it : #Tonali dopo #Theo: Paolo #Maldini ormai è leader da dirigente come anni fa in difesa - sportsdailyten : RT @Gazzetta_it: #Milan, #Maldini su #Berlusconi: 'È una roccia, si riprenderà' #coronavirus #Covid19 - _SiGonfiaLaRete : #Maldini: 'Priorità di mercato già concluse' -