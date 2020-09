Mihajlovic risponde alle critiche: “Sono malato di regole, le ho seguite” (Di sabato 5 settembre 2020) “Non ho fatto nulla di sbagliato, sono malato di regole e quelle sul Covid le ho seguite: mi dispiace per le critiche alla mia famiglia e a me“. Così Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna risultato positivo al Covid-19, risponde alle critiche che lo accusavano di non aver rispettato le regole anti-contagio. Molti lo han dopo aver affrontato lo scorso anno la leucemia, lo ha detto intervenendo in video, nella notte, alla presentazione della squadra nel ritiro di Pinzolo. “Nelle ultime due stagioni non sono stato molto fortunato, ma dopo la leucemia vincerò anche questa” ha rassicurato il tecnico in un video pubblicato nella notte, alla presentazione della squadra nel ritiro di Pinzolo. ... Leggi su sportface

