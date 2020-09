Mihajlovic: “Covid? Ho rispettato le regole, dispiace per le critiche a me e alla mia famiglia” (Di sabato 5 settembre 2020) Bologna, Mihajlovic: “Covid? Ho rispettato le regole” Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna contagiato dal Covid-19 dopo le vacanze in Sardegna, ha parlato delle sue condizioni di salute: “Sto bene e mi dispiace di non essere lì – le sue parole in collegamento da Bologna durante la presentazione della squadra a Pinzolo (Trentino) -. Come sono uscito dalla leucemia uscirò anche dal Covid. Non ho fatto nulla di quello che non potevo fare, mi sono comportato sempre bene e mi sono dispiaciute le tante critiche che sono arrivate a me e alla mia famiglia. Io ho seguito le regole, ho fatto tutto quello che poteva fare uno in vacanza in Puglia o in Sicilia”. Mihajlovic ha poi ... Leggi su tpi

