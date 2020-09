Mick Shumacher trionfa a Monza, un successo nel segno del padre e della Ferrari (Di sabato 5 settembre 2020) Monza, 5 settembre 2020 - Schumacher vince a Monza. Bastano quattro parole per far venire la pelle d'oca al popolo dei motori ed evocare pensieri felici. Non si tratta di Michael in Formula Uno su una ... Leggi su ilgiorno

biagio4658 : RT @DriverN14: MICK SHUMACHER VINCE IL GRAN PREMIO D’ITALIA ?????? Grandissimo Ghiotto secondo ???? #F2 @SchumacherMick - DriverN14 : MICK SHUMACHER VINCE IL GRAN PREMIO D’ITALIA ?????? Grandissimo Ghiotto secondo ???? #F2 @SchumacherMick -

Monza, 5 settembre 2020 - Schumacher vince a Monza. Bastano quattro parole per far venire la pelle d'oca al popolo dei motori ed evocare pensieri felici. Non si tratta di Michael in Formula Uno su una ...

Formula 2, Mick Schumacher trionfa a Monza: "Vincere qui è speciale"

MONZA - "Grazie, grazie" dice in italiano sotto al traguardo. Grazie a te, piccolo grande Schumacher. In una Monza deserta di rosso, oltre che di pubblico, è Mick, 21 anni, figlio di Michael, a portar ...

MONZA - "Grazie, grazie" dice in italiano sotto al traguardo. Grazie a te, piccolo grande Schumacher. In una Monza deserta di rosso, oltre che di pubblico, è Mick, 21 anni, figlio di Michael, a portar ...