Mick Schumacher come Michael: vince a Monza 14 anni dopo il padre (Di sabato 5 settembre 2020) Mick Schumacher trionfa a Monza in F2. Il figlio della leggenda Michael ha vinto lo storico Gran Premio italiano 14 anni dopo il padre Mick Schumacher trionfa a Monza. Il figlio di Michael raggiunge ed eguaglia il padre a 14 anni di distanza dal suo ultimo successo in Italia. Una vittoria carica di emozioni e dal gusto dolcissimo per il 21enne, che ha preceduto Ghiotto e Lundgaard in seconda e terza posizione. dopo la figuraccia incassata dalla Ferrari a causa delle prestazioni di Charles Lecrerc e Sebastian Vettel, la scuderia del cavallino rampante può tornare a sorride. Shumi jr., pilota della Ferrari Driver Accademy, ha sicuramente strappato ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : F2: Mick #Schumacher vince a Monza, 14 anni dopo il padre #ANSA - SkySportF1 : Mick Schumacher vince Gara-1 del GP d'Italia a Monza!! #SkyMotori #F2 #ItalianGP ???? - HuffPostItalia : Schumacher trionfa a Monza. È Mick, 14 anni dopo il padre - Torocuchu90 : RT @vitasportivait: ?? #F2 | #ItalianGP ???? Mick #Schumacher ???? trionfa a Monza! ?? A quattordici anni di distanza dal padre, il tedesco del… - AlbanelloChiara : RT @giulint: MICK SCHUMACHER WINS IN MONZA!! VAMOS, GRANDI RAGAZZI @PREMA_Team ?????? -