Michela Quattrociocche, amore a gonfie vele con Giovanni Naldi. La romantica dedica su Instagram (Di sabato 5 settembre 2020) È stata un’estate piena d’amore quella di Michela Quattrociocche che ha ritrovato il sorriso accanto a Giovanni Naldi dopo l’addio ad Alberto Aquilani. Una relazione giovane e che, nonostante sia piuttosto recente, ha spinto l’attrice a renderla pubblica condividendo una romantica dedica sul suo profilo Instagram La separazione dal noto calciatore è arrivata questa primavera e la notizia ha rotto l’idillio di una coppia che sembrava affiatatissima. I due si erano conosciuti nel 2008 sul set di Scusa ma ti voglio sposare dove la Quattrociocche ricopriva il ruolo di protagonista e da lì non si sono più lasciati: prima il fidanzamento ufficiale e poi un grande matrimonio nel 2012. ... Leggi su dilei

zazoomblog : Michela Quattrociocche: bacio mozzafiato col fidanzato Giovanni Naldi - #Michela #Quattrociocche: #bacio - __davidxx__ : Ti voglio E dimmi che non vuoi morire Non me lo so spiegare l’erba di casa mia feat gianna nannini con il playback… - ladycapuleti : @oocpatitofeo Ma è la sorella di Michela Quattrociocche? - xCaaarlaa : Sono sconvolta da quanto sia grande la figlia di Michela Quattrociocche a soli 9 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Quattrociocche Michela Quattrociocche, amore a gonfie vele con Giovanni Naldi. La romantica dedica su Instagram DiLei Vip Michela Quattrociocche: bacio mozzafiato col fidanzato Giovanni Naldi

Michela Quattrociocche bacia appassionatamente il fidanzato Giovanni Naldi su Instagram dedicandogli anche dolci parole d’amore. L’attrice di Scusa ma ti chiamo amore, dopo la fine del matrimonio con ...

Rientro a scuola: il primo giorno dei figli delle star

In Inghilterra, George e Charlotte di Cambridge si preparano a rientrare a scuola lunedì 7 settembre. Dopo mesi di studio e giochi a distanza nella residenza di Anmer Hall, Kate e William si preparano ...

Michela Quattrociocche bacia appassionatamente il fidanzato Giovanni Naldi su Instagram dedicandogli anche dolci parole d’amore. L’attrice di Scusa ma ti chiamo amore, dopo la fine del matrimonio con ...In Inghilterra, George e Charlotte di Cambridge si preparano a rientrare a scuola lunedì 7 settembre. Dopo mesi di studio e giochi a distanza nella residenza di Anmer Hall, Kate e William si preparano ...