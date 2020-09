“Mi sono rotta un polso…”. Elettra Lamborghini, incidente all’addio al nubilato. Cosa è successo (Di sabato 5 settembre 2020) Vi abbiamo raccontato proprio nella giornata di ieri, venerdì 4 settembre, dell’addio al nubilato di Elettra Lamborghini, in attesa che possa convolare a nozze con Afrojack il prossimo 26 settembre. C’è stato indubbiamente tantissimo divertimento e risate incontrollate durante il party, che comunque ha rispettato tutte le prescrizioni anti-contagio da coronavirus. Nonostante ciò, qualche imprevisto è accaduto come spiegato dalla stessa artista attraverso alcune storie su Instagram. La serata è stata alquanto entusiasmante e nella frenesia assoluta può capitare che succedano degli incidenti. Proprio come è successo all’ereditiera. Per fortuna nulla di grave, infatti è stata lei stessa a comunicare a tutti quanto fosse accaduto. Innanzitutto bisogna ... Leggi su caffeinamagazine

