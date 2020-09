“Mi sentivo svuotato, ora ho trovato la pace facendo il falegname”: le confessioni di Manninger (Di sabato 5 settembre 2020) Alex Manninger è stato un buon portiere. In Italia lo ricordiamo con le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Siena e Juventus. L’austriaco si è raccontato a ‘Sportweek’, spiegando la sua vita dopo il calcio: “Mi sentivo svuotato, avevo bisogno di godermi la mia famiglia, di riprendere in mano la tranquillità. Gioco a golf, vado a pesca e… come prima occupazione faccio il falegname. Che c’è di strano? Ho fatto l’apprendista dai 15 ai 18 anni, poi mi sono diplomato. Trovo i materiali e arredo le case, dal parquet ai mobili, fino alle scale. E poi sa che le dico? Finalmente il weekend è il weekend. Niente più orari strani, niente più trasferte. A 43 anni ho trovato la pace e ora guai a chi me la ... Leggi su calcioweb.eu

