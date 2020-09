Meteo, weekend segnato dall’alta pressione: ecco quanto durerà (Di sabato 5 settembre 2020) Secondo le previsioni Meteo avremo un weekend ingannevole. L’alta pressione tornerà sulla penisola, ma non durerà a lungo. Domenica tornano le prime piogge. Torna ad essere incerto il Meteo sulla penisola, con le previsioni che riportano un weekend ingannevole. Infatti durante questo sabato, le temperature dovrebbero tornare ad aumentare. Ma la riscossa dell’anticiclone durerà solamente … L'articolo Meteo, weekend segnato dall’alta pressione: ecco quanto durerà proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

