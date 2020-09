METEO Italia: inizia un weekend caldo. Attenzione a perturbazione con TEMPORALI da domenica (Di sabato 5 settembre 2020) METEO SINO AL 10 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’anticiclone ha rotto gli indugi, espandendosi in modo più deciso verso il Mediterraneo Centro-Occidentale e l’Italia. Il bel tempo ed il clima estivo saranno protagonisti del METEO del weekend su gran parte dell’Italia, nonostante la presenza di una lieve area d’instabilità a ridosso della Sicilia. Le perturbazioni sono risalite di latitudine e transitano sull’Europa Centro-Settentrionale. La situazione si avvia di nuovo a cambiare per il progressivo affondo di una saccatura nord-atlantica. Il campo di alta pressione andrà quindi ad indebolirsi fin da domenica, per via dell’onda depressionaria che si scaverà verso l’Europa Occidentale. Un impulso instabile ... Leggi su meteogiornale

