Meteo Aeronautica 30 giorni: il bollettino ufficiale (Di sabato 5 settembre 2020) Illustrazione di Meteo variabile o incerto. Credit foto AdobeStock. Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare proietta la sua evoluzione verso quello che è il tipico decadimento della stagione estiva. Appare molto interessante la divisione in due del clima che si potrebbe manifestare nel nostro Paese. IL bollettino ufficiale – Aeronautica MILITARE ITALIANA 07 – 13 Settembre 2020 La Prima settimana si apre all’insegna di un regime moderatamente ciclonico. Ne conseguiranno dei regimi pluviometrici al di sopra della media del periodo al nord e sulle regioni centrali, in special modo versante tirrenico, mentre sul resto del paese saranno generalmente ... Leggi su meteogiornale

Il sito dell’Aeronautica militare ha diffuso le previsioni meteo per la giornata di domani, domenica 6 settembre. Si registra su quasi tutto il territorio nazionale un clima sereno o poco nuvoloso. In ...Le previsioni meteo di domani, domenica 6 settembre, parlano di tempo sereno un po' ovunque in Italia, ma durerà poco: il sole e il caldo lasceranno lo spazio al maltempo che tornerà soprattutto al No ...