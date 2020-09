Mediaset, Vivendi e legge Gasparri: la partita è aperta. E avvocati e giudici hanno molto lavoro da fare (Di sabato 5 settembre 2020) La Corte di Giustizia europea ha accolto il ricorso di Vivendi contro la decisione dell’Agcom che, sulla base della legge “Gasparri” (Tusmar, Testo Unico delle Radiotelevisione, Dlgs 177/2005), aveva ridotto la partecipazione di Vivendi in Mediaset al 10% (per quanto riguarda il diritto di voto) rispetto al 29% detenuta dal grande gruppo multimediale francese, a causa della contemporanea presenza di Vivendi in Tim (con una quota del 24%). Il giorno in cui è uscita la notizia, il titolo Mediaset è salito di +5,2% (contro un calo del Ftsemib di -1,5%), probabilmente gli agenti di Borsa hanno scommesso su un accordo fra i due contendenti, l’attuale proprietà di Mediaset e ... Leggi su ilfattoquotidiano

