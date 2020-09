Mediaset: Conte, 'ragionevole intervento su legge Gasparri dopo sentenza Ue' (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "La sentenza della Corte Ue la leggiamo con attenzione. Ragionevolmente ci imporrà un intervento sulla legge Gasparri". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla festa del Fatto quotidiano. Leggi su iltempo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Riapertura degli stadi è inopportuna' #giuseppeconte - MediasetTgcom24 : Regionali, Conte: 'Vedo le forze di maggioranza in difficoltà' #giuseppeconte - Birobiro72 : RT @MediasetTgcom24: Regionali, Conte: 'Vedo le forze di maggioranza in difficoltà' #giuseppeconte - mik4_5 : RT @MediasetTgcom24: Regionali, Conte: 'Vedo le forze di maggioranza in difficoltà' #giuseppeconte - dromano770 : RT @MediasetTgcom24: Regionali, Conte: 'Vedo le forze di maggioranza in difficoltà' #giuseppeconte -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset Conte Mediaset: Conte, 'ragionevole intervento su legge Gasparri dopo sentenza Ue' Metro Mediaset: Conte, 'ragionevole intervento su legge Gasparri dopo sentenza Ue'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "La sentenza della Corte Ue la leggiamo con attenzione. Ragionevolmente ci imporrà un intervento sulla legge Gasparri". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla ...

Un anno di Conte II, al timone dell 'Italia del Covid

L'uomo che nel febbraio 2019 veniva additato da Guy Verhostadt, nell'Aula dell'Europarlamento, come il "burattino" di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, l'anno dopo prendeva il timone dell'Italia invasa ...

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "La sentenza della Corte Ue la leggiamo con attenzione. Ragionevolmente ci imporrà un intervento sulla legge Gasparri". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla ...L'uomo che nel febbraio 2019 veniva additato da Guy Verhostadt, nell'Aula dell'Europarlamento, come il "burattino" di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, l'anno dopo prendeva il timone dell'Italia invasa ...