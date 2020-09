Massima allerta in Giappone per il tifone Haishen: 22mila soldati pronti a intervenire (Di sabato 5 settembre 2020) Stato di Massima allerta per 22mila soldati in Giappone, in vista dell’arrivo del tifone Haishen, che nelle prossime ore dovrebbe colpire le coste sudoccidentali del Paese. “Nel caso in cui dovesse accadere qualcosa, 22mila membri delle forze di autodifesa sono in stato di Massima allerta. Le forze dovranno essere pronti a tutto e usare il massimo impegno,” ha dichiarato il Ministro della Difesa Giapponese Taro Kono all’emittente tv Nhk. A causa delle avverse condizioni meteo i soccorritori hanno sospeso le ricerche dei superstiti della nave cargo affondata al largo delle coste sudoccidentali due giorni fa con a bordo 43 persone e un carico di circa 5.800 ... Leggi su meteoweb.eu

