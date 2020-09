Massa Lubrense, messa in mezzo al mare e cittadinanza onoraria per il Cardinale Crescenzio Sepe (Di sabato 5 settembre 2020) Il Cardinale di Napoli, Sua Eminenza Crescenzio Sepe celebrerà domenica 6 settembre, sullo scoglio del Vervece a Massa Lubrense, in mezzo al mare, sulla rotta Sorrento-Capri, la Santa messa in occasione della 46° edizione della “Madonnina del Vervece”. Prima della partenza dal porticciuolo di Marina della Lobra su imbarcazione dei marinai della Cooperativa “Marina della Lobra”, destinazione santuario subacqueo della Madonnina del Vervece, Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita della città di Napoli, accolto sul prestigioso Circolo nautico “Marina della Lobra” dal presidente notaio Giancarlo Iaccarino e da autorità civili e religiose, riceverà la ... Leggi su ildenaro

positanonews : Massa Lubrense. Presentiamo i candidati, Maria Pia Scala tra le #news - positanonews : Massa Lubrense. Lavori abusivi al deposito SITA, la denuncia del WWF tra le #news - giuseppespasian : Massa Lubrense, Madonina del Vervece: officia il Cardinale Sepe - sorrentopress : Domenica il Cardinale Sepe riceve la cittadinanza onoraria di Massa Lubrense -

Ultime Notizie dalla rete : Massa Lubrense Massa Lubrense. Domenica la Messa sullo scoglio del Vervece celebrata dal cardinale Sepe Positanonews Massa Lubrense, messa in mezzo al mare e cittadinanza onoraria per il Cardinale Crescenzio Sepe

Il Cardinale di Napoli, Sua Eminenza Crescenzio Sepe celebrerà domenica 6 settembre, sullo scoglio del Vervece a Massa Lubrense, in mezzo al mare, sulla rotta Sorrento-Capri, la Santa Messa in occasio ...

Punta Campanella: a vela nella "terre delle sirene"

Tra il Golfo di Napoli e quello di Sorrento si trova una delle riserve marine più suggestive del Mediterraneo: un'area incontaminata circondata da bellezze naturali e avvolta da un'affascinante area d ...

Il Cardinale di Napoli, Sua Eminenza Crescenzio Sepe celebrerà domenica 6 settembre, sullo scoglio del Vervece a Massa Lubrense, in mezzo al mare, sulla rotta Sorrento-Capri, la Santa Messa in occasio ...Tra il Golfo di Napoli e quello di Sorrento si trova una delle riserve marine più suggestive del Mediterraneo: un'area incontaminata circondata da bellezze naturali e avvolta da un'affascinante area d ...