Mascherina obbligatoria tutto il giorno: nuova ordinanza a La Spezia (Di sabato 5 settembre 2020) Mascherina obbligatoria sempre, sia di giorno che di sera e sia al chiuso che all'aperto: è questa la nuova ordinanza emanata a La Spezia dopo le ultime notizie preoccupanti. Ecco cosa sta succedendo in Liguria. Coronavirus, Mascherina obbligatoria per l'intero giorno a La Spezia. A causa dei casi aumentati in maniera significativa, infatti, la Regione … L'articolo Mascherina obbligatoria tutto il giorno: nuova ordinanza a La Spezia

mistergarats : @StaseraItalia La mascherina deve essere obbligatoria h24 perché il tampone di massa resta un non senso logico. Il… - Roma182 : RT @xsaransia: Lavoro per una scuola, dove sto io la mascherina è obbligatoria. Se qualche studente non vuole mettersi la mascherina, sono… - aranciaverde : RT @swamilee: Ci vuole così tanto a rendere la mascherina obbligatoria sempre per evitare di arrivare ai numeri della Francia e a provvedim… - nickita65 : @MilaSpicola @LucaBizzarri Le scuole sono già iniziate coi precorsi, mascherina obbligatoria per tutto il tempo, ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina obbligatoria Recco: festa patronale, mascherina obbligatoria Levante News Covid-19. Mastella:”Nuovi casi a Benevento. Familiari in quarantena obbligatoria”

Si tratta di un giovane proveniente dalla Sardegna e di altri due in attesa di accertamento. I familiari messi in quarantena obbligatoria. Consiglio a tutti di utilizzare la mascherina – ha concluso ...

