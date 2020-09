Marina Berlusconi: "Sconcertante la caccia al colpevole. Calpestati i nostri sentimenti" (Di sabato 5 settembre 2020) “Credo che la malattia di mio padre, come quella di qualunque altroessere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi giorni. Giorni segnati dalla ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e da una caccia al ‘colpevole’ che lascia davvero sconcertati”. Così la presidente di Fininvest Marina Berlusconi interviene in relazione ad alcuni articoli di stampa di oggi e relativi al ricovero del padre, Silvio Berlusconi.“Per quanto mi riguarda - continua la dichiarazione di Marina Berlusconi - , mi vedo attribuiti non solo pensieri che non ho mai avuto e accuse che non mi sono mai sognata di formulare, ma addirittura parole e giudizi che non avrei mai ... Leggi su huffingtonpost

