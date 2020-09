Marina Berlusconi: “Mio padre merita rispetto. Calpestati i sentimenti della mia famiglia” (Di sabato 5 settembre 2020) La presidente di Fininvest, figlia del leader di Forza Italia, ricoverato in quanto positivo al coronavirus, al San Raffaele di Milano risponde agli attacchi dei media Leggi su lastampa

fattoquotidiano : Berlusconi positivo, De Benedetti: “Gli faccio i miei auguri, ma resta un grande imbroglione”. Marina: “Commiserazi… - Corriere : De Benedetti: auguri a Berlusconi ma resta un imbroglione. La figlia Marina: «Provo commiserazione» - fattoquotidiano : “Qualcuno ha tenuto un comportamento irresponsabile…”. Marina Berlusconi, la primogenita dell’ex premier ricoverato… - Libero_official : L'affondo di Marina #Berlusconi: 'Ossessionante caccia al colpevole, rispettate mio padre'. Il nuovo sfogo dopo (an… - peterpafio : RT @Corriere: Marina Berlusconi: «La malattia di mio padre merita più rispetto. Calpestati i nostri s... -

Ultime Notizie dalla rete : Marina Berlusconi

(ANSA) - MILANO, 05 SET - "Credo che la malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga ...Brutte notizie dal festival cinematografico di Venezia. È normale che Matteo Salvini si presenti, come privato cittadino, alla prima di un film, con la sua bella compagna, e l’attore di quel film, Fav ...