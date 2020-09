Marina Berlusconi, la nota sulla malattia del padre Silvio dopo il ricovero (Di sabato 5 settembre 2020) 'Credo che la malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : Berlusconi positivo, De Benedetti: “Gli faccio i miei auguri, ma resta un grande imbroglione”. Marina: “Commiserazi… - Corriere : De Benedetti: auguri a Berlusconi ma resta un imbroglione. La figlia Marina: «Provo commiserazione» - Corriere : Marina Berlusconi: «La malattia di mio padre merita più rispetto. Calpestati i nostri s... - Marco376514252 : RT @BlackOutTotale: #DeBenedetti: «Auguri a #Berlusconi, ma resta un imbroglione». La rabbia di Marina: «Provo commiserazione» Per cosa Mar… - Gigipezzullo1 : @Claplaz La carica di Presidente della Mondadori di Marina è frutto delle azioni ai danni di de Benedetti, su cui l… -