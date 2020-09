Marica Pellegrinelli, la confessione clamorosa su Eros Ramazzotti (Di sabato 5 settembre 2020) Marica Pellegrinelli si mette a nudo in una intervista al Corriere della Sera e fa una rivelazione inaudita sul suo ex marito Visualizza questo post su Instagram 20.08.20 🎈lightness Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@MaricaPellegrinelli) in data: 20 Ago 2020 alle ore 10:11 PDT Marica Pellegrinelli è ormai da molto la ex … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

ModaCorriere : Marica Pellegrinelli non gioca con le parole ed è una perfezionista nei cassetti degli armadi così come nella gesti… - zazoomblog : Marica Pellegrinelli: amo ancora Eros Ramazzotti - #Marica #Pellegrinelli: #ancora - ModaCorriere : Marica Pellegrinelli: «Eros? Lo amo ancora, ma in modo diverso. Ora sogno il cinema» - Corriere : Marica Pellegrinelli: «Eros? Lo amo ancora, ma in modo diverso. Ora sogno il cinema» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Marica Pellegrinelli: «Eros? Lo amo ancora, ma in modo diverso. Ora sogno il cinema» -

Ultime Notizie dalla rete : Marica Pellegrinelli Marica Pellegrinelli: amo ancora Eros Ramazzotti SoloDonna Marica Pellegrinelli: «Ora vorrei il cinema. Eros? Lo amo ancora, ma in modo diverso»

Su Whatsapp appare come «Patonfilù». «È il soprannome che mi ha dato mamma da piccola perché ero coccolona. Cantavo sempre quella canzone che faceva parim-pampum». Marica Pellegrinelli è una bergamasc ...

Aurora Ramazzotti non si sente una sorella maggiore: 'I miei fratelli per me sono come nipoti’

Aurora Ramazzotti non si sente una sorella maggiore per Sole e Celeste, rispettivamente 6 e 5 anni, figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, 9 anni e 5, figli di ...

Su Whatsapp appare come «Patonfilù». «È il soprannome che mi ha dato mamma da piccola perché ero coccolona. Cantavo sempre quella canzone che faceva parim-pampum». Marica Pellegrinelli è una bergamasc ...Aurora Ramazzotti non si sente una sorella maggiore per Sole e Celeste, rispettivamente 6 e 5 anni, figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, 9 anni e 5, figli di ...