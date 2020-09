Marco Fantini e Beatrice Valli derubati: “Portati via gli outfit per Venezia” (Di sabato 5 settembre 2020) Marco Fantini e Beatrice Valli derubati: la coppia di Uomini e Donne racconta il furto subito in ufficio. “Rubati gli outfit per Venezia 2020”. Brutto risveglio per Marco Fantini e Beatrice Valli dopo il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2020. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, attraverso una serie … L'articolo Marco Fantini e Beatrice Valli derubati: “Portati via gli outfit per Venezia” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

lackofharry : RT @danielamartani: Alla #MostradelcinemadiVenezia ho visto sfilare sul #redcarpet un sacco di star Cecilia Rodriguez Giulia De Lellis Beat… - Zraima99 : RT @danielamartani: Alla #MostradelcinemadiVenezia ho visto sfilare sul #redcarpet un sacco di star Cecilia Rodriguez Giulia De Lellis Beat… - Trilly80971772 : Già vi immagino tutte/i pronte/i. “LE PROPRIE DONNE”??? LE DONNE NON SONO DI NESSUNOOO. “MARCO FANTINI È UN M… - Efisio31251859 : RT @danielamartani: Alla #MostradelcinemadiVenezia ho visto sfilare sul #redcarpet un sacco di star Cecilia Rodriguez Giulia De Lellis Beat… - ValentinaG_93 : Ma la gente che è andata in ufficio spaccando tutto, e rubando tutti i vestiti per il Festival di Venezia di Marco… -