Mara Venier: ‘Non dimenticherò mai ciò che Maria De Filippi ha fatto per me’, poi lancia qualche frecciatina alla Rai (Di sabato 5 settembre 2020) La conduttrice ha rilasciato un’intervista a Corriere della Sera in cui si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Ha anche parlato della nuova edizione di Domenica In e di Maria De Filippi Mara Venier torna alla conduzione di Domenica In Mara Venier è stato un volto Rai molto amato per tanti anni. Poi, all’improvviso, non ha più avuto spazio nell’azienda e qualche tempo dopo l’abbiamo rivista a Mediaset a Tu sì que vales. In realtà doveva essere ospite per una sola puntata, ma Maria De Filippi l’ha fatta poi rimanere per tre anni dandole di fatto un nuovo lavoro. Il successo e l’affetto del pubblico ... Leggi su kontrokultura

