Mara Venier, il dramma segreto: “Avevo paura e piangevo dietro le quinte” (Di sabato 5 settembre 2020) A pochi giorni dal ritorno di Domenica In su Rai Uno, la timoniera Mara Venier si racconta in un’intervista nella quale, a cuore aperto, confessa un suo dramma segreto e silenzioso. La conduttrice ricorda alcuni dei momenti difficili vissuti negli ultimi mesi. Al Corriera della Sera la presentatrice ha rivelato: “Una domenica non sono andata in onda, non me la sentivo, ho avuto paura. I vertici mi hanno capita, Salini mi ha detto: sei libera di scegliere ma sappi che non sei “una” conduttrice della Rai, ora rappresenti la Rai in un momento in cui deve parlare al cuore delle persone“. Mara Venier ha ripercorso alcuni passaggi della sua carriera soffermandosi su tutte le esperienze vissute: sia le più felici, che le più ... Leggi su velvetgossip

