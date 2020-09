Manifestazione No mask a Roma, le dichiarazioni shock: “Strategia del terrore. Hanno condannato a morte le persone” (Di sabato 5 settembre 2020) Manifestazione No mask a Roma, le dichiarazioni shock “Noi neghiamo che il virus sia quello che loro ci Hanno raccontato. Noi neghiamo tutto quello che serviva ad atterrirci. Noi neghiamo una strategia del terrore che ha consegnato tante persone in casa in attesa che si aggravassero per portarle in ospedale a morire”. Queste le parole urlate dal palco allestito oggi, 5 settembre 2020, a Roma in piazza della Bocca della Verità durante la Manifestazione No mask (contro la “dittatura sanitaria”) da un esponente dell’associazione L’eretico. “Errare è umano, ma perseverare è diabolico – ha proseguito -. Noi abbiamo detto che stavano sbagliando a ... Leggi su tpi

mausantangelo : La manifestazione di oggi a #Roma dei no mask e dei negazionisti è un insulto alle vittime causate dalla pandemia,… - giornalettismo : Una manifestazione 'contro la mascherina, il distanziamento, il lockdown' difficile che possa rispettare le regole… - Progen20 : RT @Open_gol: Il motto della piazza? «Tamponatevi il culo» - Affaritaliani : No Mask, la manifestazione a Roma senza distanziamento e mascherine - genovitt : Manifestazione no mask: un medico invoca l'intervento armato di Trump in Italia, per sconfiggere la dittatura del '… -