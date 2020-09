"Malumore contro di me in Forza Italia? Mi fa un baffo". Zangrillo senza peli sulla lingua: stoccata brutale agli azzurri in diretta tv (Di sabato 5 settembre 2020) "Malumore in Forza Italia? Mi fa un baffo". Alberto Zangrillo, in collegamento con In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo, non le manda di certo a dire. Tema centrale del dibattito i retroscena che vedrebbero la famiglia di Silvio Berlusconi, ora in cura presso il San Raffaele di Milano a causa del coronavirus, e gli azzurri in aperta polemica con il primario di Terapia Intensiva etichettato come negazionista. "Non credo di dovermi preoccupare degli umori di qualcuno all'interno di un partito - spiega con toni pacati -. Non faccio distinzione per Forza Italia, faccio il mio mestiere e sono orgoglioso di farlo. Mi tengo distante dalla politica attiva: non diventerò mai un politico di ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Malumore contro Berlusconi, Zangrillo: "Malumore in Forza Italia? Mi fa un baffo" La7 Litigi e malumori, 5 Stelle dilaniati Di Maio punge: serve un leader forte

Il Movimento spaccato si ricompatta al Senato solo sul maxiemendamento al dl Semplificazioni. Ampia maggioranza sulla fiducia. Ma la tregua interna potrebbe finire il giorno delle elezioni ...

Il gruppo M5S verso l’esplosione: a botte di fiducia non reggiamo più

ROMA. Inabissato da un mese nei velluti di palazzo Chigi, Giuseppe Conte è sempre silenzioso, eppure nelle ultime ore le acque intorno a lui tornano a incresparsi come non accadeva da tempo. Il blitz ...

