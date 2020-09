Luigi Di Maio, l'anti-casta dà lezioni di economia: "Da barricadero al vestito della prima comunione" (Di sabato 5 settembre 2020) Dall'apriscatole per i palazzi del potere al vestitino da prima comunione per interpretare la parte dello statista economico a Cernobbio. Ci sarebbero da ripescare foto, dichiarazioni e minacce di qualche anno addietro per sventolarle sotto al naso dell'attuale ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ieri ha calcato la passerella del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Miracoli della politica che trasforma un barricadero anticasta in un apparente paludato diplomatico (senza aver svolto neppure un quarto d'ora di apprendistato), e poi pure in un simil economista. Miracoli, appunto. DA BERGOGLIO A GIGINO È forse il video messaggio di Papa Francesco che ha inviato ai convegnisti un videomessaggio perché il mondo si converta ... Leggi su liberoquotidiano

