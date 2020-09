Luca Bizzarri, con la mascherina, alla manifestazione dei negazionisti (Di sabato 5 settembre 2020) 'Sto affrontando la piazza con grandissimo sprezzo del pericolo'. L'attore Luca Bizzarri lo aveva annunciato sui social: 'Parteciperò alla manifestazione dei negazionisti' ma ovviamente in contrasto ... Leggi su leggo

Il Messaggero

Ultima ora. Dietro una grandissimo tricolore e urlando «libertà» duemila manifestanti sono partiti dal Circo Massimo, a Roma, dove si erano radunati, in corteo per dirigersi ...«Sto affrontando la piazza con grandissimo sprezzo del pericolo». L'attore Luca Bizzarri lo aveva annunciato sui social: «Parteciperò alla manifestazione dei negazionisti» ma ovviamente in contrasto c ...