Lo sfogo di Lulic: «Leggo notizie infondate su di me. Mi sto curando in Italia!» (Di sabato 5 settembre 2020) Senad Lulic sul proprio profilo Instagram si è sfogato mettendo a tacere alcune notizie circolate su di lui negli ultimi giorni Senad Lulic ha affidato a Instagram la risposta a chi ha messo in giro notizie infondate su di lui e sul suo recupero dall’infortunio. sfogo – «Da giorni Leggo notizie infondate sulle mie condizioni fisiche e sul mio futuro. L’unica verita’ e’ che mi sto curando in Italia con i migliori specialisti per risolvere il problema. Mi sto impegnando giorno dopo giorno per tornare in campo il prima possibile» View this post on Instagram Da giorni Leggo notizie ... Leggi su calcionews24

