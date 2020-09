LIVE VOLLEY – Conegliano-Scandicci 3-0 (25-17, 25-14, 25-22), Supercoppa 2020: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di sabato 5 settembre 2020) Imoco VOLLEY Conegliano e Savino Del Bene Scandicci si sfidano nella semifinale della Supercoppa femminile 2020 di VOLLEY. Le Pantere, DIRETTAmente qualificate alla Final Four, tornano finalmente in campo dopo il lungo stop. Ad attenderle, nella Piazza dei Signori di Vicenza, ci saranno le toscane, reduci da una bella vittoria per 3-1 contro Monza ai quarti. La vincitrice accederà alla finalissima di domenica. L’appuntamento è alle ore 18:45 di sabato 5 settembre. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. FORMULA E DATE DELLA Supercoppa IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI IL TABELLONE COMPLETO TUTTI I RISULTATI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Scandicci, semifinale della Supercoppa Italiana 2020 di volley femminile. L’orario d’inizio della partita è previsto alle ore 18:45, queste due sq ...

