LIVE VOLLEY – Busto Arsizio-Novara 1-1 (23-25, 25-18, 0-0), Supercoppa 2020: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di sabato 5 settembre 2020) Unet E-Work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara si sfidano nella semifinale della Supercoppa femminile 2020 di VOLLEY. Le Farfalle hanno nelle gambe una sola partita, quella dei quarti di finale vinta contro Chieri in quattro set. Novara invece ha iniziato la propria avventura nella competizione già nel primo turno, superando prima Perugia (3-1) e poi Firenze (3-2). I due club scenderanno sul campo di Piazza dei Signori a Vicenza per giocarsi il pass per la finalissima di domenica. L’appuntamento è alle ore 21:35 di sabato 5 settembre. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. FORMULA E DATE DELLA Supercoppa IL PROGRAMMA ... Leggi su sportface

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Busto Arsizio-Novara, seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2020 di volley femminile. L’orario d’inizio della partita è previsto alle ore 21:35 , la ...

LIVE Conegliano-Scandicci 0-0, Supercoppa Italiana volley DIRETTA: si parte a Vicenza!

18:45 Conegliano risponde con: Wolosz, Egonu, Folie, De Kruijf, Sylla, Adams e De Gennaro. 18:44 Questo lo starting six di Scandicci: Camera, Stysiak, Pietrini, Courtney, Popovic, Lubian e Merlo. 18:4 ...

