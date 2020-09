LIVE – F1, GP Italia Monza 2020: le prove libere 3 (DIRETTA) (Di sabato 5 settembre 2020) Terza sessione di prove libere all’Autodromo Nazionale di Monza. Alle ore 12:00 di sabato 5 settembre team e piloti torneranno in pista in occasione delle prove libere 3 del Gran Premio d’Italia. Sessanta minuti a disposizione dei protagonisti in pista per ottimizzare il set-up della monoposto soprattutto in vista della qualifica pomeridiana. Le prove libere 3 del GP d’Italia le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati con la classifica tempi oltre ai consueti approfondimenti giornalieri. Segui il LIVE delle prove libere 3 ... Leggi su sportface

