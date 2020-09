L'Inghilterra ringrazia Bjarnason, Sterling piega l'Islanda. Super Jovetic nel successo del Montenegro (Di sabato 5 settembre 2020) REYKJAVIK, Islanda, - Nel primo match del gruppo 2 di Lega A della Nations League l' Inghilterra Supera di misura l'Islanda grazie ad un penalty al 90'. Gli uomini di Southgate partono forte cercando ... Leggi su corrieredellosport

REYKJAVIK (ISLANDA) - Nel primo match del gruppo 2 di Lega A della Nations League l'Inghilterra supera in maniera rocambolesca l'Islanda per 1-0. Partono forte gli uomini di Southgate cercando subito ...

Sanchez: "United, che incubo. Ora li ringrazio per avermi dato all'Inter"

L'attaccante dell'Inter ha parlato della sua difficile esperienza allo United e dei motivi che lo hanno spinto a trasferirsi in nerazzurro la scorsa stagione.

