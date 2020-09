Lexus al Festival di Venezia: silenzio, motore, azione (Di sabato 5 settembre 2020) Quale palcoscenico migliore se non il red carpet del Festival del Cinema di Venezia per mostrare al grande pubblico le nuove vetture di Lexus. Il marchio giapponese ha infatti scelto la kermesse in laguna per mostrare in anteprima due ultimi modelli molto attesti: UX 300e la prima vettura elettrica del brand e l’iconica LC Covertibile. Leggi su vanityfair

PlanetR7_ : RT @Lexus_Italia: Per il 4° anno consecutivo Lexus è auto ufficiale del Festival del Cinema di Venezia. Per questa 77° edizione presentiamo… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Dal muro anti coronavirus alla gente che non c'è, passando per un metodo futuribile che rileva la temperatura: raccont… - sfiorata82 : RT @RollingStoneita: Dal muro anti coronavirus alla gente che non c'è, passando per un metodo futuribile che rileva la temperatura: raccont… - RollingStoneita : Dal muro anti coronavirus alla gente che non c'è, passando per un metodo futuribile che rileva la temperatura: racc… - RollingStoneita : Dai direttori che hanno cambiato il festival più antico del mondo agli autori ‘esotici’ che hanno rivoluzionato il… -

Ultime Notizie dalla rete : Lexus Festival Lexus al Festival di Venezia: silenzio, motore, azione Vanity Fair.it Lexus al Festival di Venezia: silenzio, motore, azione

Quale palcoscenico migliore se non il red carpet del Festival del Cinema di Venezia per mostrare al grande pubblico le nuove vetture di Lexus. Il marchio giapponese ha infatti scelto la kermesse in la ...

Venezia 2020: la 77esima edizione prende il via

Un red carpet da sognoEccellenza produttiva, massima cura dei dettagli, qualità superiore, perfetta simbiosi tra maestria artigianale e tecnologie innovative, sono alcuni dei valori che accomunano il ...

Quale palcoscenico migliore se non il red carpet del Festival del Cinema di Venezia per mostrare al grande pubblico le nuove vetture di Lexus. Il marchio giapponese ha infatti scelto la kermesse in la ...Un red carpet da sognoEccellenza produttiva, massima cura dei dettagli, qualità superiore, perfetta simbiosi tra maestria artigianale e tecnologie innovative, sono alcuni dei valori che accomunano il ...