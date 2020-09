Lettera ai negazionisti: “Venite a Lodi a tenere i vostri comizi davanti a orfani del Covid” (Di sabato 5 settembre 2020) Oggi è il giorno in cui anche l’Italia si accoda ai negazionisti in piazza, per non essere meno con la cretinità del mondo. Oggi è il giorno in cui alle 16 in piazza Bocca della Verità a Roma ci sarà l’annunciata manifestazione contro la “dittatura sanitaria” orchestrata, come accade in quasi tutto il mondo, dalla destra più destrorsa, quella del pregiudicato Giuliano Castellino e che raggruppa come sempre accade, tutti quelli che per mancanza di profondità delle proprie opinioni ha bisogno di negare, di aizzare i complotti, di disegnare un fantasioso mondo da combattere, tutti presenti con gli accoliti di Forza Nuova, i No Vax, i No Mask, l’arruffato provocatore Vittorio Sgarbi e perfino l’indimenticato ex M5S Davide Barillari. E mi sarebbe tanto piaciuto andarci, essere invitato, ... Leggi su tpi

louisfornellist : Lettera aperta (da #Bergamo) ai #negazionisti del #COVID?19 - kazuma893 : @MIRKOCCHI Ma che negazionisti. C'é chi ha preso alla lettera la WHO e ha fatto un disastro, vedi il Perù che ora é… - hhummohh : @VEventuali Ribadisco, non sono persone da prendere alla lettera perché giocano sui limito dell'interpretazione di… - DuccioTessadri : @chetempochefa Commovente, se non fosse che di negazionisti ne ho conosciuti 0 (ZERO) nella vita reale e un paio su… - DuccioTessadri : Commovente, se non fosse che di negazionisti ne ho conosciuti 0 (ZERO) nella vita reale e un paio sui social, e che… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera negazionisti Lettera aperta (da Bergamo) ai negazionisti del Covid - VareseNews Varesenews Venezia, alla mostra del Cinema arriva il nuovo film di Favino: "Racconto i padri di una volta"

È «pura casualità» che Pierfrancesco Favino negli ultimi tempi sia a ricordarci sullo schermo il nostro passato, personaggi storici come Bettino Craxi di Hammamet di Gianni Amelio, il pentito Buscetta ...

Favino a Venezia: “Non abbiamo invitato Salvini e non credo che il nostro film sul terrorismo sia manipolabile”

«Non l'abbiamo invitato, credo che ciascuno sia libero di andare alle proiezioni. Conoscendo la sua capacità di saperci essere in un momento importante, mi fa piacere. Ma se devo ragionare in termini ...

È «pura casualità» che Pierfrancesco Favino negli ultimi tempi sia a ricordarci sullo schermo il nostro passato, personaggi storici come Bettino Craxi di Hammamet di Gianni Amelio, il pentito Buscetta ...«Non l'abbiamo invitato, credo che ciascuno sia libero di andare alle proiezioni. Conoscendo la sua capacità di saperci essere in un momento importante, mi fa piacere. Ma se devo ragionare in termini ...