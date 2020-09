Legionella, allarme a Busto Arsizio: un morto e sedici casi (Di sabato 5 settembre 2020) L’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha dichiarato che sono in corso analisi. La Legionella sarebbe causata dal non filtraggio delle acque Non è solamente il Coronavirus a scatenare la paura di tutta Italia. Ora subentra un altro virus ad aumentare le tensioni e far tremare nuovamente la nazione. Si tratta della Legionella. Sarebbero, infatti, 16, i casi registrati a Busto Arsizio, in provincia di Varese, con uno dei contagiati che è deceduto in ospedale nelle scorse ore. A confermarlo, è stato proprio l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. In via precauzionale, si sta effettuando un’analisi di campionatura delle acque. “Le autorità sanitarie del territorio si sono attivate e hanno avviato i prelievi con la campionatura delle ... Leggi su zon

Dopo l'annuncio dell'assessore al Welfare Giulio Gallera, nella zona di Busto Arsizio, cittadina in provincia di Varese, è difficile mantenere la calma. Una diffusione del contagio da legionella, per ...

