Legionella a Busto Arsizio, Gallera rassicura dopo i 16 casi e un decesso: “Sotto controllo” (Di sabato 5 settembre 2020) La situazione delle infezioni da Legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese, è “sotto controllo”. Ad assicurarlo, dopo i 16 casi e un decesso di venerdì, è l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. “La situazione dei casi di Legionella a Busto Arsizio è assolutamente sotto controllo, la maggior parte dei pazienti è già stata dimessa”, ha affermatoGallera. I pazienti sono 11 uomini e cinque donne, per 15 di loro è stato necessario il ricovero in ospedale, mentre per una persona è stata è stata sufficiente l’osservazione in Pronto Soccorso. Le prime analisi mediche dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Legionella: 16 casi a Busto Arsizio, 1 morto #ANSA - LaStampa : Già fatti i primi prelievi delle acque nelle abitazioni e il controllo dell’acquedotto e delle torri di raffreddame… - repubblica : Un morto e sedici casi di legionella a Busto Arsizio: accertamenti igienico-sanitari in corso - sologiuma : RT @fattoquotidiano: Legionella a Busto Arsizio, Gallera rassicura dopo i 16 casi e un decesso: “Sotto controllo” - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Legionella a Busto Arsizio, Gallera rassicura dopo i 16 casi e un decesso: “Sotto controllo” -