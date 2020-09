Leclerc: 'Non troviamo la soluzione'. Vettel: 'Caos traffico, uscito al momento sbagliato' (Di sabato 5 settembre 2020) Un'altra giornata nera per la Ferrari, e a Monza fa ancora più male. Le qualifiche del GP d'Italia si sono chiuse con un 13° e un 17° posto per Charles Leclerc e Sebastian Vettel, eliminati in Q2 e Q1. Leggi su gazzetta

