Le onde gravitazionali “una nuova finestra sull’universo, ci saranno presto altre scoperte” (Di sabato 5 settembre 2020) E’ stata discussa oggi a Trieste, a Esof2020, durante l’incontro organizzato dall’Institute for Fundamental Physics of the Universe di Trieste, la nuova era dell’astronomia, in cui le onde gravitazionali possono consentire di sondare l’universo in un modo nuovo e complementare ai metodi tradizionali. Particolarmente interessante l’intervento di Marica Branchesi, astrofisica inserita tra le 100 persone più influenti al mondo da Time nel 2019: “Questa scoperta ha aperto una nuova finestra sull’universo, che ora vediamo in maniera diversa“, ha spiegato l’esperta, riferendosi a quando nel 2015 gli interferometri Virgo e Ligo hanno osservato per la prima volta le onde gravitazionali generate dalla ... Leggi su meteoweb.eu

ilpost : Il più grande scontro tra buchi neri mai scoperto - emenietti : lettura del sabato con una scoperta da far girare la testa ?? - chiscoforever : RT @ilpost: Il più grande scontro tra buchi neri mai scoperto - ValeDaRiz : RT @ilpost: Il più grande scontro tra buchi neri mai scoperto - aniryllis : RT @ilpost: Il più grande scontro tra buchi neri mai scoperto -