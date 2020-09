Le lacrime di moglie e figli e il dramma familiare: la reazione shock al desiderio di Messi (Di sabato 5 settembre 2020) Alla fine Leo Messi rimane a Barcellona, almeno per ora. La storia è trita e ritrita. In sostanza, l’intenzione di non voler avviare una battaglia legale lo ha fatto desistere. Rispetterà l’ultimo anno di contratto. Scelta, per lui, un po’ forzata, ma non per la famiglia. moglie e figli non volevano che lasciare Barcellona, la sua città adottiva. Quando, 20 anni fa, l’argentino sbarcò in Spagna, non era ancora fidanzato e quindi neanche padre. Ma, oggi, tante cose sono cambiate. “Quando l’ho comunicato a mia moglie e ai miei figli, è stato un dramma – le parole della Pulce – Tutta la famiglia piangeva, i miei figli non volevano lasciare Barcellona, non volevano cambiare scuola. ... Leggi su calcioweb.eu

L'amore era il leit motiv della sua vita: quello per la figlia di otto anni, per la quale tornava sempre a casa dopo ogni «fuga»; per la mamma morta, il cui volto tatuato sul corpo ne ha consentito il ...

