Lazio, la Figc ha archiviato il caso Lotito su Juventus-Inter (Di sabato 5 settembre 2020) La Procura Federale ha archiviato il caso relativo alla frase pronunciato da Claudio Lotito su Juventus-Inter «Sono a un punto dalla Juventus e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista tutti». Questa la frase pronunciata da Claudio Lotito, in una Intervista a La Repubblica dello scorso 13 luglio, che è stata messa sotto esame dalla Procura Federale. Il presidente della Lazio si è difeso, dichiarando: «Era una battuta fatta in un contesto più ampio. Se avessi avuto sentore di qualche cosa di singolare o non regolare avrei fatto certamente una denuncia». E oggi il caso è stato archiviato dalla ... Leggi su calcionews24

