L'avvocato paga le spese e il doppio contributo se la procura non è valida

procura invalida: il caso

Con l'ordinanza n. 18283/2020 (sotto allegata) la Cassazione non si pronuncia neppure sui motivi sollevati dal ricorrente, risultato soccombente in appello in una causa relativa a un incidente stradale. Gli Ermellini rilevano infatti che il ricorso deve considerarsi inammissibile per l'invalidità della procura, dal cui tenore letterale emerge la sua incompatibilità con il giudizio di legittimità. Spetta quindi all'avvocato pagare le ...

Con l'ordinanza n. 18283/2020 (sotto allegata) la Cassazione non si pronuncia neppure sui motivi sollevati dal ricorrente, risultato soccombente in appello in una causa relativa a un incidente stradal ...

