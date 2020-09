Lavoratori fragili, la circolare del Ministero: “L’età non basta per dire che si rischia di più dopo aver contratto il Covid” (Di sabato 5 settembre 2020) Non basta soltanto l’età per stabilire se un lavoratore rischia di più dopo aver contratto Covid-19: “La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla coesistenza di più patologie che possono integrare una condizione di maggiore rischio”. Così si legge in una circolare appena diffusa dai Ministeri del Lavoro, delle Politiche Sociali e della Salute che contiene aggiornamenti e chiarimenti in particolare riguardo ai Lavoratori “fragili” e illustra il sistema con cui vengono riconosciute le esenzioni dal lavoro in base allo stato di salute. Il documento, che fa una rassegna delle norme esistenti in materia, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Avvenire_Nei : #Coronavirus ed esenzioni: chi sono i 'lavoratori fragili' - fattoquotidiano : Lavoratori fragili, il pasticcio delle tutele dimenticate che costringe migliaia di persone a usare ferie e malatti… - MediasetTgcom24 : Covid,Min.Salute: 'Solo età non basta per essere lavoratori fragili' #coronavirus - RobRe62 : RT @sole24ore:Coronavirus, ultime notizie: l’età non è sufficiente per essere considerati lavoratori fragili… - zazoomblog : Avviso ai docenti l’età non basta per essere lavoratori fragili - #Avviso #docenti #l’età… -