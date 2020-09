Laura Pausini lo sguardo che seduce , è bellissima : gli anni non passano – Foto (Di sabato 5 settembre 2020) Laura Pausini bellissima su Instagram: sguardo seducente e sorriso splendente. Per la cantante più amata d’Italia il tempo sembra essersi fermato. Visualizza questo post su Instagram Abbiamo aspettato questo 5 di settembre con tanti mesi di countdown e poi non abbiamo potuto organizzare il nostro raduno per oggi…ma non ci abbattiamo! Come sapete, … L'articolo Laura Pausini lo sguardo che seduce , è bellissima : gli anni non passano – Foto proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Alex94908065 : La Solitudine | Laura Pausini | cover piano | by Alexsue04 #musica #laurapausini #video - jisoodinazareth : mia madre mi ha appena detto che un’estate di qualche anno fa passavo ogni giornata a guardare il video di primaver… - Ricky_P21 : Laura Pausini - La Solitudine - STREETRADIOweb : Laura Pausini - Tra Te E Il Mare - MelinaAguilarLp : @LauraPausini siendo Laura Pausini ×2 -